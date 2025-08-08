Την εκκένωση της Ηράκλειας (Μπρούμα) ζητούν οι Αρχές, καθώς η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία, από το μέτωπο του Λαντζοίου κινείται δυναμικά προς την περιοχή και τα πρώτα σπίτια του χωριού.

Αυτή την ώρα δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες πέριξ του χωριού, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιά η οποία μαίνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και αυτή την ώρα.

Να σημειωθεί, προς ενημέρωση των πολιτών ότι, εκτός από την Ηράκλεια, δεν υπάρχει εντολή εκκένωσης για άλλη περιοχή και τα μηνύματα του 112 καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και όχι να εκκενώσουν.

