Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών σημειώθηκε σεισμός 4 Ρίχτερ με επίκεντρο στα 10 χιλιόμετρα Ανατολικά - Βορειοανατολικά της Ερέτριας, με εστιακό βάθος 11,6 χιλιομέτρων. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Εύβοια και Αττική

Σημειώνεται ότι υπάρχει σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή εδώ και δύο ημέρες. Η σημερινή δόνηση είναι η ισχυρότερη που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, εντείνοντας τον προβληματισμό των σεισμολόγων, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

