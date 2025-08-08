Κερατέα: Η στιγμή που ξεσπάει νέα εστία πυρκαγιάς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται στην Κερατέα, με νέες εστίες πυρκαγιάς να ξεσπούν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Όπως καταγράφεται ενδεικτικά από την κάμερα του ΣΚΑΙ, οι φλόγες φουντώνουν ξαφνικά και δημιουργούν ένα ακόμη επικίνδυνο μέτωπο, κοντά σε σπίτια.

Πυροσβέστες που επιχειρούσαν ήδη σε παρακείμενο σημείο σπεύδουν αμέσως στο νέο μέτωπο, προσπαθώντας να το περιορίσουν πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δίνοντας «τιτάνια μάχη» με τις φλόγες, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ενδεικτικά πως εθελοντής πυροσβέστης από την πολιτική προστασία του Δήμου Λαυρεωτικής, περιέγραψε νωρίτερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση ενώ προσθέτει πώς νωρίτερα και ο ίδιος εγκλωβίστηκε στη φωτιά.

«Προσπαθούμε να κάνουμε, παιδιά, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι συνθήκες είναι αντίξοες», τονίζει εξηγώντας πως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και οι φλόγες είναι τεράστιες.

Οπως συνοψίζει, εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι οι εθελοντές στις φλόγες.

«Ευτυχώς, όλα καλά», λέει χαρακτηριστικά επαναλαμβάνοντας πως τα πράγματα είναι δύσκολα ενώ βιάζεται να φύγει για να συνεχίσει να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Πηγή: skai.gr

