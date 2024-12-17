Forbes: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα στους top10 προορισμούς για το 2025

Στους 10 κορυφαίους ταξιδιωτικού προορισμούς του κόσμου για το 2025 κατέταξε το Forbes την Αθηναϊκή Ριβιέρα, την ακτογραμμή με τις παραλίες των νοτίων προαστιών της Αττικής.

Οι αθηναικές ακτές βρίσκονται στην 5η θέση της λίστας του Forbes, μετά το Αμστερνταμ, τη Νέα Ορλεάνη, το Μπουτάν και το Μονακό.

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο ταξιδιωτικός οδηγός του Forbes, «τα ταξίδια στα ελληνικά νησιά γνωρίζουν μεγάλη άνθηση, καθώς τα πλήθη συρρέουν τόσο στα γνωστά (Σαντορίνη και Μύκονος) όσο και στα λιγότερο γνωστά (Νάξος και Ίος). Το επόμενο μεγάλο ελληνικό παραθαλάσσιο καταφύγιο βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα νότια της Αθήνας».

Μάλιστα, το κείμενο αναφέρεται στην παλιά αίγλη των ακτών της Αθήνας. «Στη δεκαετία του 1950, η Αθηναϊκή Ριβιέρα συγκέντρωσε διάσημα ονόματα όπως ο Φρανκ Σινάτρα και η Τζάκι Κένεντι στα φημισμένα beach clubs και τις ηλιόλουστες ακτές της» γράφει χαρακτηριστικά.

«Σήμερα, η περιοχή είναι έτοιμη για αναβίωση, καθώς έχουν ανοίξει εκεί πολυτελή καταλύματα όπως το πεντάστερο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens (το πρώτο του brand στην Ελλάδα) και το One&Only Aesthesis (με μπανγκαλόου και τρεις πισίνες)» αναφέρει το άρθρο.

Η λίστα με τους τοπ προορισμούς για το 2025, σύμφωνα με το Forbes

1. Άμστερνταμ

2. Νέα Ορλεάνη (επειδή εκεί θα γίνει φέτος το Super Bowl)

3. Μπουτάν

4. Μονακό

5. Αθηναϊκή Ριβιέρα

6. Άσβιλ, Βόρεια Καρολίνα

7. Λονγκμπίτ Κι, Φλόριντα

8. Μαρόκο

9. Σάντα Μόνικα, Καλιφόρνια

10. Σούμπα, Ινδονησία

Στην 11η θέση έπεσαν οι Μαλδίβες και ακολουθεί το Μπρισμπέιν, στην Αυστραλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.