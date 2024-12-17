Λογαριασμός
Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού που παρέσυρε και σκότωσε πεζή στη Λ. Μαραθώνος - Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς

Η παράσυρση σημειώθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι στο ύψος της Παλλήνης - Ο 36χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και οι Αρχές τον αναζητούσαν

UPDATE: 16:40
Αστυνομία

Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού που παρέσυρε και σκότωσε μία 76χρονη πεζή στη Λ. Μαραθώνος, στο ύψος της Παλλήνης, νωρίς σήμερα το μεσημέρι.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος αλλά μετά από αναζητήσεις της αστυνομίας εντοπίστηκε και συνελήφθη. 

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν 36χρονο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν κατάλαβε πως χτύπησε άνθρωπο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο οδηγός φορτηγό σύλληψη πεζός
