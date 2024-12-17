Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού που παρέσυρε και σκότωσε μία 76χρονη πεζή στη Λ. Μαραθώνος, στο ύψος της Παλλήνης, νωρίς σήμερα το μεσημέρι.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος αλλά μετά από αναζητήσεις της αστυνομίας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν 36χρονο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν κατάλαβε πως χτύπησε άνθρωπο.

