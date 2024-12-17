Λογαριασμός
Μοτοσικλέτα παρέσυρε ηλικιωμένη έξω από τον «Ευαγγελισμό» - Με σοβαρά τραύματα η γυναίκα (Βίντεο)

Τραυματίστηκε σοβαρά η γυναίκα που παρασύρθηκε - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο 

Τροχαίο Βασιλίσσης Σοφίας

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική, με μια ηλικιωμένη να παρασέρνεται από μοτοσικλέτα, στη Βασιλίσσης Σοφίας

Η γυναίκα, σύμφωνα με το Orange Press, υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε την ηλικιωμένη στο νοσοκομείο.  

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

