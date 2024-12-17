Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική, με μια ηλικιωμένη να παρασέρνεται από μοτοσικλέτα, στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το Orange Press, υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε την ηλικιωμένη στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.