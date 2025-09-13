Το FlyOver Θεσσαλονίκης προχωρά με γοργούς ρυθμούς, φέρνοντας πιο κοντά την πολυαναμενόμενη κυκλοφοριακή ανάσα για την πόλη. Στο νέο βίντεο αποτυπώνονται σημεία-κλειδιά της κατασκευής, με εναέριες λήψεις που δείχνουν το μέγεθος του έργου.

Γιατί είναι σημαντικό

Η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα κυκλοφορίας, με χιλιάδες οδηγούς να δαπανούν ώρες στους δρόμους. Το FlyOver αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού για αποσυμφόρηση και συνδυάζεται με άλλες παρεμβάσεις στις μεταφορές.

Τι θα προσφέρει

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026 και να περιλαμβάνει νέες λεωφόρους, γέφυρες και σύγχρονες υποδομές. Οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι θα μειώσει δραστικά τον χρόνο μετακίνησης σε βασικούς άξονες.

Η επένδυση στο FlyOver εντάσσεται σε ένα πλέγμα έργων που στοχεύουν στη συνολική αναβάθμιση της πόλης: από το μετρό μέχρι τις νέες λεωφορειακές γραμμές. Μαζί συνθέτουν την εικόνα μιας Θεσσαλονίκης που αλλάζει πρόσωπο στις μεταφορές.

Πηγή: GRtimes.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.