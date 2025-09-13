Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου για έναν άνδρα ο οποίος υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα εντόμου.

Ο άνδρας ηλικίας 51 ετών υπέστη αρχικά σοβαρή αλλεργική αντίδραση όταν το τσίμπησε έντομο, ενώ λίγες στιγμές αργότερα έπαθε αλλεργικό σοκ με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων!

Στο σημείο έσπευσε άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στον 51χρονο. χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ.

Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο συμβάν έσπευσε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά τέσσερις διασώστες του ΕΚΑΒ.

Πηγή: Thestival.gr

