Εντολή Κικίλια για έρευνα μετά από την ένταση στο λιμάνι της Αρκίτσας

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και κατόπιν εντολής του Διοικητή της 2ης Περιφέρειας (Βόλος) του Λιμενικού Σώματος, διετάχθη η άμεση διενέργεια Διοικητικής Διερεύνησης από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας.

Η διερεύνηση αφορά λεκτικό περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι της Αρκίτσας μεταξύ πολίτη και στελέχους του Λιμενικού Σώματος, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών από Ρομά, σύμφωνα με καταγγελίες και αναρτήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εντολή για διερεύνηση δόθηκε με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Πηγή: skai.gr

