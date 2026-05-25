Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησε η Αστυνομία στην Αθήνα, μετά από επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο που σημειώθηκαν αμέσως μετά τη λήξη του χθεσινού τελικού του Final Four της Euroleague σε περιοχές της Αθήνας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Επεισόδια και επίθεση σε αστυνομικούς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αντίπαλους φιλάθλους, τα οποία γρήγορα μετατράπηκαν σε επίθεση εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο.

Μετά την άμεση επέμβαση των ανδρών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται ότι συμμετείχε ενεργά στις επιθέσεις.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Σύλληψη μετά από οπαδικό «πέσιμο»

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε το δεύτερο οπαδικό επεισόδιο σε περιοχή της Αθήνας. Ομάδα ατόμων που επέβαινε σε όχημα προσέγγισε διερχόμενους φιλάθλους. Με την απειλή βίας και τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου, οι δράστες επιχείρησαν να τους ληστέψουν και να τους αφαιρέσουν τα οπαδικά τους διακριτικά.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το όχημα των δραστών. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό του αυτοκινήτου, ενώ δύο ακόμη συνεργοί του έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

