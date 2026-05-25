Αποστάσεις από την πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού κράτησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Συλλόγου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο Σύλλογος δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών και όχι για πολιτικές ή προσωπικές επιδιώξεις.

«Ο καθένας κουβαλάει την ψυχή του παιδιού του ή του συγγενή του που χάθηκε. Δεν είναι στο καταστατικό του Συλλόγου ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της στάσης που κρατά η σημερινή διοίκηση του Συλλόγου απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις που έχουν προκύψει μετά την κίνηση της πρώην προέδρου.

Ο Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ακόμη ότι ο Σύλλογος δεν δημιουργήθηκε από ένα μόνο πρόσωπο αλλά μέσα από συλλογικές διαδικασίες και κοινές αποφάσεις των οικογενειών των θυμάτων. «Εμείς κάναμε τον Σύλλογο, γιατί εμείς τον κάναμε. Όχι ένας άνθρωπος αλλά πολλοί μαζί μαζευόμασταν και αποφασίσαμε να κάνουμε τον σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης, ούτε για να κάνουμε κόμμα ούτε πολιτικές φιλοδοξίες», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ίδρυση πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού αποτελεί προσωπικό της δικαίωμα, αποφεύγοντας να αμφισβητήσει ευθέως την επιλογή της. «Είναι δικαίωμα του καθενός, όπως και της κυρίας Καρυστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της», σημείωσε.

Ωστόσο, εξέφρασε σαφείς επιφυλάξεις για τη χρονική στιγμή της πολιτικής αυτής πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προς τα πολιτικά ζητήματα. «Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται στο σωστό timing κατά τη δική μου γνώμη, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός και εσείς μας ρωτάτε πράγματα που δεν μας αφορούν για τα κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Συλλόγου υπογράμμισε ότι προτεραιότητα για τις οικογένειες των θυμάτων παραμένει η πορεία των δικαστικών αγώνων και η απόδοση ευθυνών για την τραγωδία. Όπως είπε, «για εμάς είναι οι δικαστικοί αγώνες μπροστά μας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη», επιμένοντας ότι ο βασικός στόχος του Συλλόγου δεν έχει αλλάξει.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του κ. Ασλανίδη από το thesspost.gr:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.