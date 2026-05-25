Προβλήματα παρατηρούνται στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Τα δρομολόγια του μετρό στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφίξεις των συρμών στους σταθμούς.

Μάλιστα, όπως σημειώνει το thestival, λόγω της συνθήκης αυτής έχουν δημιουργηθεί ουρές σε σταθμούς του μετρό. Σημειώνεται πως λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει, ο σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός.

Στην επίσημη σελίδα του μετρό Θεσσαλονίκης η λειτουργία του μέσου αναφέρεται ως υποβαθμισμένη. Το μήνυμα που αναγράφεται αναφέρει τα εξής:

“Από το σταθμό «Δημοκρατίας» έως το σταθμό «Συντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Συντριβάνι». Ο Σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός”.

Πηγή: skai.gr

