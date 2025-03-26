Σε έκρηξη λόγω διαρροής υγραερίου από φιάλη στην κουζίνα, αποδίδεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε εστιατόριο στη λεωφόρο Κηφισίας 254 στο Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι.

Συγκεκριμένα, πιο σοβαρά τραυματίστηκε ο σεφ του εστιατορίου, 37 ετών ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε εγκαύματα σε χέρια και πρόσωπο, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ο 33χρονος πήρε εξιτήριο.

Για το περιστατικό συνελήφθη η υπεύθυνη του εστιατορίου, 50 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίζεται δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

Προανάκριση για το συμβάν, το οποίο θεωρείται εργατικό ατύχημα, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 22.00 χτες το βράδυ, στην κουζίνα του εστιατορίου και ακολούθησε η πυρκαγιά, που τραυμάτισε τους δύο εργαζόμενους.

Οι πελάτες και οι άλλοι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το κατάστημα, ενώ η πυρκαγιά σβήστηκε λίγο αργότερα από την Πυροσβεστική.

Για τις ακριβείς συνθήκες της έκρηξης γίνεται έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, που θα πάρει σήμερα καταθέσεις από τους δύο τραυματίες, οι οποίοι ήταν παρόντες την ώρα εκείνη προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχετικό πόρισμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, skai.gr

