To Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 601/2025 απόφασή της, έκρινε παράνομη και ανυπόστατη την από 9.4.2024 εγκύκλιο της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που αφορά τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων (Airbnb), ως προς το σκέλος που προβλέπει την επιβολή αυτοτελούς τέλους επιτηδεύματος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, αλλά λόγω της σπουδαιότητας του θέματος παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ προς τελική κρίση.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ είχαν προσφύγει η ΠΟΜΙΔΑ, ο «Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» και πέντε εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και ζητούσαν να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. Ε2024/9.4.24 εγκύκλιος της ΑΔΑΕ με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση, από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών εμμέσων φόρων και τελών, των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb, κ.λπ.).

Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν, μεταξύ των άλλων, ότι από την εφαρμογή της εγκυκλίου πλήττονται άμεσα ή έμμεσα οι ιδιοκτήτες ή οι επικαρπωτές ακινήτων που ασχολούνται με τη διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων των ακινήτων τους, καθώς υποχρεούνται να καταβάλλουν αυτοτελές τέλος επιτηδεύματος για καθένα από τα ακίνητά τους.

H 7μελής σύνθεση του Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και εισηγητή τον πάρεδρο Χρήστο Νέγρη, αναφέρει ότι η προσβαλλόμενη εγκύκλιος, η οποία «έχει κανονιστικό χαρακτήρα», δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά έχει αναρτηθεί μόνο στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και έχει τεθεί σε εφαρμογή, «επομένως είναι μη νόμιμη, ανυπόστατη και ακυρωτέα για λόγους ασφαλείας δικαίου», όπως βάσιμα προβάλλουν οι προσφεύγοντες.

Έτσι, κατά τη γνώμη που επικράτησε στο Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, οι αιτήσεις ακύρωσης έπρεπε να γίνουν δεκτές και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη εγκύκλιος, «κατά τα βασίμως προβαλλόμενα», αλλά λόγω της σπουδαιότητας του όλου θέματος, παραπέμφθηκε προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ και ορίστηκε εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας η Ευσταθία Σκούρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

