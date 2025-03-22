Καραλής: Σίγουρο το αργυρό μετάλλιο

Ασημένιος Παγκόσμιος Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που φιλοξενείται στην Κίνα.



Ο εκ των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών του στίβου προσπάθησε δις για τα 6,10, αλλά η συνύπαρξή του στις μεγάλες στιγμές δίπλα στον Ντουμπλάντις, τον κάνει συνεχώς ν' ανεβάζει τον πήχη και να κυνηγά νέα ρεκόρ και διακρίσεις.



Η προσπάθειά του για τα 6,15 δεν ήταν επιτυχημένη και κάπως έτσι ο Manolo κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ναντσίνγκ, έχοντας φυσικά κάνει στη διαδρομή και νέο Πανελλήνιο ρεκόρ, όταν ξεπέρασε το 6,05!

Ο Ελληνας πρωταθλητής πέρασε τα 5.95μ. και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Κέντρικς δεν ξεπέρασε τα 5.90μ. (είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες ο Αμερικανός στο ύψος αυτό), εξασφάλισε το αργυρό.

Ο Ντουμπλάντις είχε καλύτερη επίδοση από τον Καραλή και βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Ο τρίτος νικητής του παγκοσμίου πρωταθλήματος Σαμ Κέντρικς ολοκλήρωσε τον αγώνα με άλμα στα 5.90 μ.

Μετά τη σπουδαία αυτή διάκριση, ο Έλληνας αθλητής του επί κοντώ μίλησε για τη μεγάλη αυτοπεποίθηση που έχει αυτή την περίοδο, χαρακτήρισε την τρέχουσα σεζόν ως «κορυφαία της ζωής του», και αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στο... ξεμάτιασμα.

Aναλυτικά όσα είπε:



«Τι να πω, η προετοιμασία έχει πάει πολύ καλά η αυτοπεποίθηση μου είναι στα ύψη. Φέτος είναι η καλύτερη σεζόν της ζωής μου. Όλοι μου λένε ότι αυτό είναι κάτι απίστευτο. Είναι κάτι που βγαίνει από μόνο του, όταν είσαι ευτυχισμένος.



Ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα της προετοιμασίας και του προπονητικού τιμ. Έχει αλλάξει όλη μου η ψυχολογία, αγαπάω το άθλημα και απολαμβάνω όλη τη διαδικασία. Οραματίζομαι τον αγώνα, ακόμα και το ξεμάτιασμα που ρίχνει ο κόσμος, και θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ, γιατί σήμερα δεν είχε ούτε μισό μάτι.



Είμαι πολύ περήφανος και ανυπομονώ για το επόμενο. Μου είπε ο ίδιος, ο πατέρας του και οι υπόλοιποι αθλητές ότι πρώτη φορά ήταν λίγο πιεσμένος».

Βίντεο με τη στιγμή της απονομής του ασημένιου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.