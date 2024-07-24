Ανακοίνωση των Ναυπηγείων Σαλαμίνας για το τραγικό εργατικό δυστύχημα

Ανακοίνωση για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί προκαλώντας τον θάνατο ενός 63χρονου και τον τραυματισμό ενός 22χρονου εξέδωσαν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας.



Η ανακοίνωση των Ναυπηγείων Σαλαμίνας

Πηγή: skai.gr

«Η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ είμαστε συντετριμμένοι για το δυστύχημα που έλαβε χώρα σε πλοίο που ελλιμενιζόταν στις εγκαταστάσεις μας το πρωί της Τετάρτης, 24 Ιουλίου 2024, και κόστισε τη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους οικείους του άτυχου θύματος. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο πλοίο JUMBO JET, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στον καταπέλτη του πλοίου, τις οποίες η πλοιοκτήτρια είχε αναθέσει σε συνεργείο επιλογής της, ενώ είχε εκδοθεί η από 11.7.2024 άδεια εκτέλεσης εργασιών της Λιμενικής Αρχής Σαλαμίνας. Τις εργασίες επέβλεπε τεχνικός ασφαλείας της εργολάβου. Η Εταιρεία μας θα συμβάλλει με κάθε μέσο στο έργο των αρχών και θα προσφέρει κάθε συνδρομή που ζητηθεί για τη διευκόλυνση του έργου τους».

