Φωτιά στα Χανιά και το Κιλκίς: Μηνύματα από το 112 και εκκενώσεις περιοχών - Δείτε βίντεο

Η φωτιά στα Χανιά καίει κοντά σε οικισμούς - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επιχειρούν πάνω από 80 πυροσβέστες και εναέρια μέσα 

UPDATE: 17:46
fotia

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλές Χανίων, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. 

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασικές εκτάσεις κοντά σε οικισμούς, βορειανατολικά από Αγριλές.

φωτιά Αγριλές Χανια

Για την κατάσβεση της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 88 πυροσβέστες 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 28 οχήματα και τρία ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο αργότερα, δεύτερο 112 εστάλη για μετακίνηση από τους οικισμούς Αγριλές και Λιβάδα, νοτιότερα προς Ροδοβάνι.

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε και σε δασική έκταση στην περιοχή Κορώνα Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά καίει σε σημείο ανάμεσα στις περιοχές Κορώνα και Ειρηνικό. 

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φιολιτης Ζακύνθου.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη. 

