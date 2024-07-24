Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλές Χανίων, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασικές εκτάσεις κοντά σε οικισμούς, βορειανατολικά από Αγριλές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 88 πυροσβέστες 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 28 οχήματα και τρία ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγρίλες Χανίων #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2024

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο αργότερα, δεύτερο 112 εστάλη για μετακίνηση από τους οικισμούς Αγριλές και Λιβάδα, νοτιότερα προς Ροδοβάνι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Χανιά



🆘 Εάν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγριλές & #Λιβάδα #Χανίων απομακρυνθείτε προς #Ροδοβάνι μέσω επαρχιακής οδού Ροδοβανίου-Παλιαοχώρας



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2024

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε και σε δασική έκταση στην περιοχή Κορώνα Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά καίει σε σημείο ανάμεσα στις περιοχές Κορώνα και Ειρηνικό.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κορώνα Κιλκίς. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2024

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φιολιτης Ζακύνθου.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη.

#Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φιολιτης Ζακύνθου. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2024

