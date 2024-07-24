Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ έπεσε μέλος συμμορίας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών κατοικιών αλλά και τουριστικών καταλυμάτων στη Μύκονο.

Τα μέλη της συμμορίας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά είτε παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες, είτε εισέρχονταν από ανασφάλιστες πόρτες και παράθυρα κυριολεκτικά «σήκωναν» ότι έβρισκαν μπροστά τους και γίνονταν καπνός.

Η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψη του αλλοδαπού «ποντικού» της συμμορίας αλλά και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ξεκίνησε όταν 4 άντρες εντοπίστηκαν σε περιοχή πλησίον του Αεροδρομίου Μυκόνου να κινούνται ύποπτα και στην προσπάθεια των αστυνομικών να τους προσεγγίσουν προκειμένου διενεργηθεί αστυνομικός έλεγχος, τράπηκαν σε φυγή κινούμενοι σε βραχώδη περιοχή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το skai.gr, ανάμεσα σε βράχους εντοπίστηκε σκηνή τύπου κάμπινγκ, στρώμα, είδη ρουχισμού, προσωπικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης και τρόφιμα.

Επιπλέον, σε μικρή απόσταση, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα στις ρωγμές-σχισμές των βράχων και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια και μεταλλικό κοπίδι), γάντια, μάσκες, περιλαίμια, 2 ζεύγη κιάλια, χρυσαφικά, κοσμήματα, ρολόγια, είδη ρουχισμού, προσωπικά αντικείμενα, τρόφιμα, μία 1 επαναληπτική καραμπίνα μάρκας BERETTA καθώς και 1 πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ.

Ακόμη στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν το δελτίο ταυτότητας και την άδεια οδήγησης του δεύτερου δράστη.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι, οι δράστες είχαν διαπράξει 7 κλοπές -διαρρήξεις σε τουριστικά καταλύματα και οικίες αφαιρώντας χρηματικά ποσά, χρυσαφικά κοσμήματα, ρολόγια, είδη ρουχισμού, προσωπικά αντικείμενα και τσάντες, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 55.000 ευρώ.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων δραστών της συμμορίας.

Πηγή: skai.gr

