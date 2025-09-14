Εύβοια: Viral ο γάμος... με τράκτορες

Με έναν πρωτότυπο και ξεχωριστό τρόπο αποφάσισε ένα ζευγάρι να παντρευτεί στην Εύβοια σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Ο ξεχωριστός γάμος προκάλεσε το ενδιαφέρον ντόπιων και τουριστών που έβλεπαν την πομπή των φορτηγών να περνά από την Ερέτρια.

Ξεσήκωσαν ευχάριστα την Ερέτρια με έντονα κορναρίσματα και τον κόσμο να χειροκροτά και να εύχεται βίον ανθόσπαρτον στο ζευγάρι.

Οπως φαίνεται έχει γίνει μόδα ο γάμος με φορτηγά στην Εύβοια μιας και το φετινό καλοκαίρι είδαμε αρκετά ζευγάρια να παντρεύονται με αυτό τον πρωτότυπο τρόπο.

