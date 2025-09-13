Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος

Επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ δύο υπηκόων Ισραήλ μιας 30χρονης γυναίκας και ενός 29χρονου άνδρα και τριών υπηκόων Παλαιστίνης 27, 26 και 25 ετών.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο 29χρονος, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Στην κατοχή των Παλαιστινίων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι πλαστικά κοντάρια, εκ των οποίων δύο έφεραν σημαίες.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

