Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος – Ένας τραυματίας

Συμπλοκή στην Πλατεία Συντάγματος μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων- Τραυματίας 29χρονος, προσαγωγές και κατασχέσεις κονταριών από την ΕΛ.ΑΣ

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος

Επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ δύο υπηκόων Ισραήλ μιας 30χρονης γυναίκας και ενός 29χρονου άνδρα και τριών υπηκόων Παλαιστίνης 27, 26 και 25 ετών.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο 29χρονος, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Στην κατοχή των Παλαιστινίων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι πλαστικά κοντάρια, εκ των οποίων δύο έφεραν σημαίες.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σύνταγμα επεισόδιο Ισραήλ Παλαιστίνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark