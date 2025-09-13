Καλά στην υγεία τους είναι οι πέντε επιβάτες του σκάφους το οποίο προσέκρουσε σε βράχια στο Θερμαϊκό Κόλπο, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, επρόκειτο για ταχύπλοο και όχι αλιευτικό σκάφος και οι επιβάτες του, 3 άντρες και 2 γυναίκες, βγήκαν μόνοι τους στην ξηρά και είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

