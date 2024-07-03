Δικαστικός χάρτης, ενδοοικογενειακή βία στη συνάντηση Φλωρίδη- πρέσβη Ολλανδίας

Στην σημερινή συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με την πρέσβη της Ολλανδίας στην Ελλάδα Susanna Terstal κυριάρχησαν τα θέματα του νέου δικαστικού χάρτη και η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνη, η συζήτηση κατά την συνάντηση επικεντρώθηκε «στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα στον τομέα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα», με την κυρία Terstal από την πλευρά της «να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του Δικαστικού Χάρτη».

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι με τον διπλασιασμό των πρωτοβάθμιων δικαστών και την αφαίρεση πολλών γραφειοκρατικών διαδικασιών, ο Δικαστικός Χάρτης αναμένεται να έχει άμεσα απτά αποτελέσματα, τόσο στην ταχύτητα, όσο και στην αποτελεσματικότητα απονομής της Δικαιοσύνης.

«Ο Δικαστικός Χάρτης, σε συνδυασμό με τη νέα Δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ψηφίζεται τις επόμενες μέρες, όσο και τις επικείμενες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων θα μειώσουν το χρόνο έκδοσης αποφάσεων σημαντικά», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης και προσέθεσε ότι «ταυτόχρονα η πλήρης ψηφιοποίηση των δικαστηρίων, καθώς και η ανάπτυξη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών θα συμβάλει αποφασιστικά σε αυτό».

Ανέφερε, επίσης, ο κ. Φλωρίδης ότι «μέχρι το τέλος του χρόνου οι μεταρρυθμίσεις θα δημιουργήσουν νέο τοπίο στο δικαστικό σύστημα της χώρας».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στις διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση και η Πρέσβης της Ολλανδίας ανέφερε ότι «και στη χώρα της παρατηρείται έξαρση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και υπογράμμισε ότι γίνονται διαρκείς προσπάθειες να προστατευθούν οι γυναίκες και τα παιδιά».

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι στην Ελλάδα με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τις επικείμενες προσθήκες για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, έχει υπάρξει πρόοδος, αν και υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης.

Στο ίδιο πνεύμα, υπογράμμισε τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία των ανήλικων παραβατών με την εισαγωγή αναμορφωτικών μέτρων, μέσω προγραμμάτων αθλητισμού και πολιτισμού.

Τέλος, η συνάντηση έκλεισε με τη συμφωνία των δύο μερών να υπάρξει βαθύτερη συνεργασία στον τομέα της προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά την επανένταξη των ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

