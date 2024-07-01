Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταζητούμενος για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη στα Πατήσια - Είχε επιχειρήσει να πνίξει την πρώην σύντροφό του

Εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα

σύλληψη

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 33χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ενδοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Ο άντρας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα, στα Πατήσια.

Ο 33χρονος κατηγορείται ότι στις αρχές Ιουνίου, μπήκε με τη βία στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν εκεί με το ανήλικοπαιδί της.

Έσπασε την πόρτα και προσπάθησε να τη στραγγαλίσει με τη χρήση σχοινιού και θηλιάς που είχε κατασκευάσει, ενώ πριν αποχωρήσει τη γρονθοκόπησε στο κεφάλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη Πατήσια ενδοοικογενειακή βία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark