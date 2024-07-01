Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 33χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ενδοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Ο άντρας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα, στα Πατήσια.

Ο 33χρονος κατηγορείται ότι στις αρχές Ιουνίου, μπήκε με τη βία στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν εκεί με το ανήλικοπαιδί της.

Έσπασε την πόρτα και προσπάθησε να τη στραγγαλίσει με τη χρήση σχοινιού και θηλιάς που είχε κατασκευάσει, ενώ πριν αποχωρήσει τη γρονθοκόπησε στο κεφάλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

