Ο πρώην παιδικός αστέρας Benji Gregory -ο ηθοποιός που ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη κωμική σειρά ALF της δεκαετίας του 1980- πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Η αδερφή του, Rebecca Pfaffinger, είπε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του μαζί με τον σκύλο βοηθό του τον περασμένο μήνα.

Είπε στο ειδησεογραφικό σάιτ TMZ ότι είχε αποκοιμηθεί μέσα στο όχημα σε πάρκινγκ στην Αριζόνα και πέθανε από θερμοπληξία. Ο σκύλος του, ο Χανς, πέθανε επίσης.

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μου υπέστη μια απώλεια πολύ νωρίς», έγραψε στο Facebook, η αδελφή του.

«Ο Μπεν ήταν υπέροχος γιος, αδερφός και θείος. Ήταν διασκεδαστικό να είναι κοντά και μας έκανε να γελάμε αρκετά συχνά.

Ο αδερφός μου ο Μπεν βρέθηκε στο αυτοκίνητό του, μαζί με τον αγαπημένο του υπηρετικό σκύλο Χανς, πέθανε στις 13 Ιουνίου.Βρέθηκε στο αυτοκίνητό του και δεν βγήκε ποτέ. Αποκοιμήθηκε και πέθανε από θερμοπληξία».

Σύμφωνα με την αδελφή του, ο ηθοποιός έπασχε από κατάθλιψη, διπολική διαταραχή και είχε μια διαταραχή ύπνου που συχνά τον κρατούσε ξύπνιο για μέρες.

Ο Γκρέγκορι εμφανίστηκε και στους 4 κύκλους του ALF όπου είδε έναν γούνινο εξωγήινο να συντρίβει το διαστημόπλοιό του στο γκαράζ της οικογένειας Τάνερ, η οποία αποφάσισε ότι μπορούσε να μείνει μαζί τους.

Είχε το παρατσούκλι ALF - σύντομο για το Alien Life Form.

Ο Γκρέγκορι έπαιξε τον χαρακτήρα του Μπράιαν, του γιου της οικογένειας Τάνερ, για περισσότερα από 100 επεισόδια.

Συμμετείχε επίσης σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των The A-Team και TJ Hooker.

Πηγή: skai.gr

