Έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος και να αρχίσει η συζήτηση για την επικράτηση της ειρήνης απηύθυναν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί, Τρίτη 18 Ιουνίου 2024, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον Πατριάρχη και ενδιαφέρθηκε να μάθει για την κατάσταση και τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και για τον τρόπο που θα μπορούσε να αποσταλεί βοήθεια με είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Πατριάρχης δήλωσε ευγνώμων προς την Εκκλησία της Ελλάδος και τον Αρχιεπίσκοπο και τον ενημέρωσε για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Μίλησε, ακόμη, για τη χριστιανική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία διατηρεί τις ισορροπίες, αλλά και για τη Μονή του Αγίου Πορφυρίου και για τη στήριξη που παρέχει στους πιστούς.

Στην συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την αγωνία του για τον άμαχο πληθυσμό, παιδιά και ηλικιωμένους, που τους βάζουν στην πρώτη γραμμή, αλλά και για τους αιχμαλώτους και θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους να σταματήσει ο πόλεμος και να αρχίσουν οι συζητήσεις για την επικράτηση της ειρήνης. Από την πλευρά του ο Πατριάρχης συμφώνησε υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος, ενώ δήλωσε αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά.

Τον Πατριάρχη συνόδευε ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Γρίβας.

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Πηγή: skai.gr

