Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κίρκη Αλεξανδρούπολης.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ,12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντες.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Κίρκη Αλεξανδρούπολης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.