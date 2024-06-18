Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στην Κίρκη Αλεξανδρούπολης

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν πάνω από 30 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

UPDATE: 14:26
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κίρκη Αλεξανδρούπολης.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ,12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντες.

Πηγή: skai.gr

