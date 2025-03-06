Κλειστοί θα είναι σταθμοί του Μετρό στην Αθήνα την Παρασκευή 7 Μαρτίου, λόγω των συγκεντρώσεων που έχουν προαναγγελθεί για τα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της αστυνομίας θα κλείσουν στις 10:00 οι σταθμοί Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί θα ανοίξουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται πως στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο συλλαλητήριο στα Προπύλαια από μαθητές και φοιτητές.

Επιπλέον, το απόγευμα της Παρασκευής, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα, διοργανώνουν νέο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.