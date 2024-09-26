Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί μία νέα κτηνωδία που εκτυλίχθηκε στον Βόλο σήμερα τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του taxydromos.gr, αδέσποτος σκύλος βρέθηκε κατακρεουργημένος μέσα σε λίμνη αίματος σε πιλοτή πολυκατοικίας απέναντι από πάρκο, ανάμεσα σε σχολικά συγκροτήματα.

Ένοικοι της πολυκατοικίας που αντίκρισαν το άτυχο ζώο, βγαίνοντας από τα διαμερίσματά τους, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Όπως διαπιστώθηκε, ο σκύλος έφερε μαχαιριές σε ζωτικά όργανά του.

Ο δράστης ή οι δράστες της κτηνωδίας παραμένουν άγνωστοι, με τις αστυνομικές Αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

