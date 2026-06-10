Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 74χρονος γιατρός που συνελήφθη, έπειτα από καταγγελία, ότι προέβη σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο.

Εις βάρος του απαγγέλθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών) σε ασέλγεια, τελεσθείσα από γιατρό. Απολογούμενος, ο 74χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, κάνοντας -κατά πληροφορίες- λόγο για ψηλάφηση στο πλαίσιο της ιατρικής εξέτασης.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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