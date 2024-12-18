Λογαριασμός
Εύβοια: Εικόνες από το σπίτι που δολοφονήθηκε ο 65χρονος από τα παιδιά του

Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους και έκαψαν στην αυλή του σπιτιού σκεπάσματα και μαξιλάρια όπως φαίνεται στις εικόνες του ΣΚΑΪ

Έγκλημα Εύβοια

Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, στο χωριό Ανδρονιάννους στην Εύβοια, όπου δύο αδέρφια σκότωσαν τον 65χρονο πατέρα τους μέσα στο σπίτι του, φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Ο 22χρονος μαζί με την 26χρονη αδερφή του και τον 29χρονο σύζυγο σύζυγό της φέρεται να ομολόγησαν πως διέπραξαν τη δολοφονία του ηλικιωμένου άνδρα και έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή

Με μαξιλάρια στα χέρια προσέγγισαν το κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ηλικιωμένος άνδρας και προκάλεσαν τον ασφυκτικό θάνατο του. Στη συνέχεια τον έγδυσαν, τον μετέφεραν στην εσωτερική σκάλα του σπιτιού, τον πέταξαν ούτως ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει πτώση. Έριξαν μαζί και ένα μαχαίρι. Πήραν στη συνέχεια τα σκεπάσματα και τα μαξιλάρια, τα έκαψαν στην αυλή του σπιτιού προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους, όπως φαίνεται και στις εικόνες του ΣΚΑΪ. 

Δείτε εικόνες από το σπίτι του εγκλήματος στην παρακάτω gallery:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εύβοια Δολοφονία έγκλημα
