Παρατείνονται οι προθεσμίες με τα όρια ηλικίας απόσυρσης ταξί σε περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Aναστέλλονται για 24 μήνες οι προθεσμίες για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και αυτοκινήτων ειδικής μίσθωσης (ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.), που έχουν έδρα σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τον Ν. 4662/2020.

Στο 'Άρθρο 3 τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αναστολή ορίου ηλικίας απόσυρσης των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ και Ειδικής Μίσθωσης, με έδρα περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη πολιτικής προστασίας - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 89 και παρ. 5 άρθρου 92 ν. 4070/2012

Στην παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α' 82), περί χαρακτηριστικών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, οργάνων και εξαρτημάτων, εξωτερικών ενδείξεων, αντικατάστασης Ε.ΔΧ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και διαφήμισης, προστίθεται περ. ε' ως εξής:

«ε. Οι προθεσμίες των περ. α' και β' για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των (Ε.Δ.Χ.) - ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τον ν. 4662/2020 (Α'27), αναστέλλονται για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία που κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας».

Στην Παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012, περί χαρακτηριστικών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, οργάνων και εξαρτημάτων, εξωτερικών ενδείξεων, αντικατάστασης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ και διαφήμισης, προστίθεται περ. ε' ως εξής:

««ε. Οι προθεσμίες των περ. α' και β' για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τον ν. 4662/2020 (Α'27), αναστέλλονται για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία που κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας».

