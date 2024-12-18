ΣΚΡΑΤΣ: Οι εορταστικοί λαχνοί γίνονται δώρα και σε αυτά τα Χριστούγεννα - Νέα παιχνίδια με πολλές ευκαιρίες για κέρδη και ειδική περιοχή για ευχές

Η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου βρίσκεται προ των πυλών και τα πάντα κινούνται στον ρυθμό των Χριστουγέννων.

Η ανταλλαγή δώρων αποτελεί… must έθιμο κατά την εορταστική περίοδο, ωστόσο η επιλογή τους δεν είναι πάντα μια εύκολη διαδικασία. Τη λύση στον καθιερωμένο προβληματισμό αυτής της εποχής δίνουν τα καταστήματα ΟΠΑΠ και οι χριστουγεννιάτικοι λαχνοί ΣΚΡΑΤΣ, μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών που μπορεί να κρύβουν μεγάλες εκπλήξεις.

Κωνσταντίνος Αγγελάτος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Περιστέρι

«Η αντίστροφη μέτρηση για τα εφετινά Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και με λίγες μόνο ημέρες να απομένουν για το γιορτινό τραπέζι, η αναζήτηση δώρου για τα αγαπημένα μας πρόσωπα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Ωστόσο, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ δεν αγχώνονται, καθώς με τα εορταστικά παιχνίδια ΣΚΡΑΤΣ έχουν σταθερά μια εύκολη και οικονομική λύση για τα δώρα τους», τονίζει ο Κωνσταντίνος Αγγελάτος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Περιστέρι.

«Όπως κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, έτσι και εφέτος, οι χριστουγεννιάτικοι λαχνοί ΣΚΡΑΤΣ έχουν την τιμητική τους, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των πελατών κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία και δεν κοστίζουν ακριβά, για αυτό και βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού των καταστημάτων ΟΠΑΠ», συμπληρώνει.

Οι εορταστικοί λαχνοί ΣΚΡΑΤΣ αποτελούν την ιδανική επιλογή δώρου, όχι μόνο για την περίοδο των Χριστουγέννων αλλά για όλες τις περιστάσεις, όπως τα γενέθλια και οι ονομαστικές εορτές. «Τα παιχνίδια ΣΚΡΑΤΣ έχουν καθιερωθεί στις επιλογές των πελατών μας, καθώς δεν απαιτούν πολύ χρόνο για ψάξιμο. Τα εορταστικά ΣΚΡΑΤΣ μπορούν να στολίσουν το δέντρο, αλλά και να διακοσμήσουν το γιορτινό τραπέζι. Παράλληλα, αποτελούν ένα πρωτότυπο δώρο για όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή, όπως του Χρήστου, του Μανώλη και του Βασίλη, που πλησιάζουν», υπογραμμίζει ο κ. Αγγελάτος.

«ΕΧΕΙΣ ΔΩΡΟ! 100.000 ευρώ» και «ΔΩΡΟ ΣΚΡΑΤΣ»

Το ΣΚΡΑΤΣ «ΕΧΕΙΣ ΔΩΡΟ! 100.000€» κοστίζει 2 ευρώ και μοιράζει κέρδη έως και 100.000 ευρώ. Στη μέση του λαχνού υπάρχει μια ειδική τσάκιση, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ως διακοσμητικό ή σαν στολίδι στο δέντρο. Διαθέτει, επίσης, ειδική περιοχή για ευχές. Το παιχνίδι «ΔΩΡΟ ΣΚΡΑΤΣ» κοστίζει 10 ευρώ, με το μέγιστο έπαθλο που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος να ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Κάθε λαχνός κερδίζει τουλάχιστον 4 ευρώ, ενώ και αυτό διαθέτει ειδική περιοχή για ευχές και 3 περιοχές bonus.

«ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΕΡΔΗ» και «ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ τα Χριστούγεννα!»

Το ΣΚΡΑΤΣ ημερολόγιο «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΕΡΔΗ», το οποίο κοστίζει 5 ευρώ, μοιράζει κέρδη έως και 500.000 ευρώ. Οι παίκτες αποκαλύπτουν ένα πεδίο κάθε ημέρα, σαν μια αντίστροφη μέτρηση για τη νέα χρονιά. Υπάρχουν 30 συν 1 ευκαιρίες για κέρδη. Τέλος, το ΣΚΡΑΤΣ «ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ τα Χριστούγεννα!» κοστίζει 10 ευρώ, με το μέγιστο έπαθλο που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος να ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.