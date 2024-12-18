Τον απολογισμό του έργου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) τα τελευταία 10 χρόνια κάνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμης Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας τονίζει ότι στα «δέκα αυτά χρόνια, ο Ο.Α.Σ.Π., υπερβαίνοντας τα όρια του ελλαδικό χώρου, απέκτησε σημαντικές εμπειρίες σε μεγάλους σεισμούς σε όλον τον κόσμο, εμπειρίες που κεφαλαιοποιούνται σε διδάγματα και καλές πρακτικές. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τον αυστηρότερο και αρτιότερο αντισεισμικό Κανονισμό της Ευρώπης».

Όπως επισημαίνει, «από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του προέδρου του Ο.Α.Σ.Π. ένιωσα το βάρος της ευθύνης της θέσης, αλλά και ταυτόχρονα τη χαρά της ανάληψης των ηνίων ενός Οργανισμού που είχε την τύχη να διοικείται σε όλη του την πορεία από ανθρώπους ιδιαίτερου ειδικού βάρους, κατά το πλείστον δασκάλους μου, τον Ιωάννη Δρακόπουλο, τον Βασίλη Παπαζάχο, τον Δημήτρη Παπανικολάου, τον Κώστα Μακρόπουλο, τον Κοσμά Στυλιανίδη, που άφησαν πολύτιμο έργο στον Οργανισμό.

Στο έργο αυτό συνέβαλαν καθοριστικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι επιστημονικές επιτροπές, όλοι οι συνάδελφοι από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και τα ττελέχη του Οργανισμού».

Οι δράσεις του ΟΑΣΠ την τελευταία δεκαετία

Oι πλέον κομβικές δράσεις του Οργανισμού που εκτελέστηκαν την τελευταία δεκαετία είναι:

• Επικαιροποίηση του προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU με συνολικό προϋπολογισμό 32.492.400 ευρώ.

• Επιχειρησιακή δράση για τη μείωση της κατολισθητικής διακινδύνευσης στην Καλδέρα του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Προϋπολογισμός 185.000 ευρώ.

• Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων πρόληψης, αντιμετώπισης διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης για τον Ο.Α.Σ.Π. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ». Προϋπολογισμός 1.247.000 ευρώ.

• Αναθεώρηση του Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου. Η Πράξη χρηματοδοτείται από τον Ο.Α.Σ.Π. Προϋπολογισμός 180.000 ευρώ.

• Σύνταξη, αναθεώρηση και υποστήριξη Κανονισμών για νέα και υφιστάμενα δομήματα: θεσμοθέτηση Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ), δημοσίευση της 2ης και 3ης Αναθεώρησης του Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ), υποστήριξη ΕΑΚ και ΕΚΩΣ.

• Πραγματοποίηση πάνω από 1.300 επιμορφωτικών προγραμμάτων του πληθυσμού, με έμφαση στην εκπαιδευτική κοινότητα και ΑμεΑ.

• Δημιουργία έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού για όλες τις ομάδες στόχους.

• Συνδιοργάνωση του Ο.Α.Σ.Π. με αρμόδιους φορείς επιχειρησιακών ασκήσεων για σεισμό και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων (άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμικού γεγονότος στην Κρήτη με τη γενική ονομασία «ΜΙΝΩΑΣ 2024»).

• Άμεση κινητοποίηση του Οργανισμού μετά από ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν περιοχές της Ελλάδας, με κλιμάκια αποτελούμενα από μηχανικούς, γεωλόγους, σεισμολόγους (Σεισμοί Οιχαλίας Μ4.7 το 2011, Σεισμός Καλλιδρόμου Μ5.3 το 2013, Σεισμός Ιστιαιάς Μ4.8 το 2013, Σεισμός Κεφαλονιάς Μ5.8 & Μ5.7 το 2014, Σεισμός Λέσβου Μ6.3 το 2017, Σεισμός Κω Μ6.6 το 2017, Σεισμός Λέσβου Μ6.1 το 2017, Σεισμός Αθήνας Μ5.1 το 2019, Σεισμός Καναλλακίου Πρέβεζας Μ5.6 το 2020, Σεισμός Σάμου Μ6.7 το 2020, Σεισμός Τυρνάβου Μ6.0 το 2021, Σεισμός Αρκαλοχωρίου Μ5.8 το 2021).

• Συμμετοχή σε εθνικές αποστολές στο εξωτερικό: Σεισμοί στο Port au Prince (Αϊτή, 2010), στο Christchurch (Νέα Ζηλανδία, 2011), στο Tohoku (Ιαπωνία, 2011), στο Van (Τουρκία, 2011), στην Emilia Romagna (Ιταλία, 2012), στο Kathmandu (Νεπάλ, 2015), στην Amatrice και Norcia (Ιταλία, 2016), στην Ischia (Ιταλία, 2017), στο Mexico City (Μεξικό, 2017), στο Hualien (Ταϊβάν, 2018), στο Kilauea (Χαβάη, 2018), στην Kaikura (Νέα Ζηλανδία, 2018), στο Cusco (Περού, 2018), στο Palu και στα στενά Sunda (Ινδονησία, 2018), στο Δυρράχιο (Αλβανία, 2019), στο Elazig (Τουρκία, 2020), στη Βηρυτό (Λίβανος, 2020), στον Αρακαπά (Κύπρος, 2021), στη La Palma (Κανάρια Νησιά, Ισπανία, 2021), στην Τουρκία-Συρία (2023) και στο Μαρόκο (2023) κ.ά.

• Ανάληψη από τον Ο.Α.Σ.Π. της αρμοδιότητας του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για την εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου, της τρωτότητας και της ηφαιστειακής διακινδύνευσης, της εισήγησης των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας από ηφαιστειακές εκρήξεις και συνοδών φαινομένων, καθώς και τη συνεχή ενόργανη παρακολούθηση της δραστηριότητας του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου.

• Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Ο.Α.Σ.Π.

• Ενίσχυση του Επιχειρησιακού σχεδιασμού και της ετοιμότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της χώρας.

• Συμμετοχή των στελεχών σε πλήθος συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις.

• Υλοποίηση της Εθνικής Βάσης Ενεργών Ρηγμάτων και Σεισμοτεκτονικών Δεδομένων της Ελλάδος σε μορφή web GIS που την έχει αναλάβει η ΕΑΓΜΕ υπό την επίβλεψη και εποπτεία της Επιτροπής Σεισμοτεκτονικής του Ο.Α.Σ.Π.

• Υλοποίηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης των Σεισμών (ΕΚΠΠΣ) που αφορούν κυρίως στους τομείς Προστασίας των Μνημείων, Μείωσης Τρωτότητας των Κατασκευών και Προστασίας ΑμεΑ.

• Θεσμοθέτηση έκδοσης ετήσιου τεύχους δραστηριοτήτων

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας λειτουργεί τα τελευταία 41 χρόνια ως ο εθνικός φορέας σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας, έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στα αντικείμενα της εκτίμησης του σεισμικού και ηφαιστειακού κινδύνου, της ενίσχυσης της σεισμικής θωράκισης των κατασκευών, του επιχειρησιακού σχεδιασμού, της λήψης μέτρων ετοιμότητας, της ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού, της ενίσχυσης της εφαρμοσμένης έρευνας και της αντιμετώπισης σεισμικών γεγονότων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, ο ΟΑΣΠ αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ της πολιτείας, του πολίτη, του τεχνικού δυναμικού της χώρας και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

