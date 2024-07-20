Η ένταξη των προσφύγων στην κοινωνικοοικονομική ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην ανοιχτή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Σχιστό. Αφορμή, η επίσκεψη στην Ελλάδα της Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Amy Pope. Η κ. Pope δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για την βελτίωση που παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την κατάσταση που είχε αντιμετωπίσει πριν από τρία χρόνια.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος, η αρμόδια για την Ένταξη υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη, η Γενική Γραμματέας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Στελλίνα Σιαράπη, ο επικεφαλής του ΔΟΜ πρέσβης Τζιανλούκα Ρόκκο και ο Διοικητής της Δομής Θωμάς Παπακωνσταντίνου.

Κατά την συνάντηση εργασίας, υπογραμμίστηκε η αξία των προγραμμάτων ένταξης που υλοποιεί το υπουργείο σε συνεργασία με τον ΔΟΜ, μεταξύ των οποίων το HELIOS, το HELIOS JUNIOR, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, η φιλοξενία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, που διαμένουν στη δομή και λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα που υλοποιείται από το υπουργείο και τον ΔΟΜ με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι πρόσφυγες διηγήθηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες, δίνοντας έμφαση στην αξία των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και των άλλων εκπαιδευτικών δράσεων που συνέβαλαν στην βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητάς τους. Και δεν παρέλειψαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τη χώρα μας για την επιλογή της να προστατεύει τους ευάλωτους.

Από την πλευρά της, η Amy Pope υποσχέθηκε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους και στο πλευρό της Ελλάδας προκειμένου να φέρει σε πέρας το ανθρωπιστικό της έργο, διασφαλίζοντας συγχρόνως την κοινωνική συνοχή

