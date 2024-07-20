Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 22 έως 26 Ιουλίου
Κατά την περίοδο 22 έως 26 Ιουλίου, θα καταβληθούν 1.193.315.285 ευρώ σε 2.450.865 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 26 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.138.000.000 ευρώ σε 2.410.000 δικαιούχους για την Πληρωμή Κύριων & Επικουρικών Συντάξεων Μηνός Αυγούστου 2024.
• Από 22 έως 26 Ιουλίου θα καταβληθούν 16.900.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• Στις 22 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.675.285 ευρώ σε 905 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών Κλάδων Επικουρικής & Πρόνοιας ετών 2019 και 2020.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 40.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
• 5.000.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
