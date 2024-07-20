Τάκης Θεοδωρακόπουλος: Ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ για τον θάνατο του δημοσιογράφου

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Τάκη Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος είχε εργαστεί στην ΕΡΤ, στα ΝΕΑ και το ΒΗΜΑ ως ανταποκριτής από την Πάτρα επί δεκαετίες. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών, για το θάνατο του δημοσιογράφου, Τάκη Θεοδωρακόπουλου, αναφέρονται τα εξής:

«Με αισθήματα οδύνης η δημοσιογραφική οικογένεια της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ κατευοδώνουν στην τελευταία του κατοικία τον εκλεκτό, αγαπητό συνάδελφο, μάχιμο επί σειράν ετών ρεπόρτερ στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, τον Τάκη Θεοδωρακόπουλο.

Ο εκλιπών ήταν από τους δημοσιογράφους που πάσχιζε καθημερινά σε 24ωρη βάση για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Είχε γόνιμη και εποικοδομητική θητεία τόσο στην ΕΡΤ ως ανταποκριτής στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όσο και στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, ως ανταποκριτής στο «ΒΗΜΑ» και τα «ΝΕΑ».

Ο Τάκης Θεοδωρακόπουλος ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία από την ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδαζε οικονομικές επιστήμες. Αργότερα ήρθε στην Πάτρα και στελέχωσε το νεοσύστατο τότε (δεκαετία 1980 - 1990) στούντιο της τηλεόρασης της Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα εργάστηκε και στο ραδιοφωνικό σταθμό Πατρών της ΕΡΑ.

Ο εκλιπών υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός από τους συναδέλφους του με ενεργή παρουσία στις εκδηλώσεις της ΕΣΗΕΠΗΝ. Οι συνάδελφοί του τον είχαν τιμήσει με την ψήφο τους και τον είχαν αναδείξει παλαιότερα ως μέλος της διοίκησης της ΠΟΕΣΥ.

Ως μαχόμενος δημοσιογράφος, ο αξιαγάπητος συνάδελφος, ζούσε κυριολεκτικά με την αγωνία να μεταδώσει την είδηση και να περιγράψει τα γεγονότα όπως ο ίδιος τα βίωνε. Γι' αυτό «έφυγε» όρθιος στις επάλξεις το βράδυ της Παρασκευής, αφού είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους συναδέλφους του λίγες ώρες νωρίτερα για να μάθει αν συμβαίνει κάτι.

Ο Τάκης, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και τους αθλητικούς χώρους, καθώς υπήρξε αθλητής στίβου, δρομέας μεγάλων αποστάσεων, πρωταθλητής, της Παναχαϊκής».

Πηγή: skai.gr

