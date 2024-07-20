ΔΥΠΑ: Μέχρι αύριο, 21/7, οι αιτήσεις για τους 27 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αύριο Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές - επανεγγραφές βρεφών - νηπίων στους 27 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2024-2025.Η φιλοξενία των βρεφών - νηπίων είναι εντελώς δωρεάν.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 6:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη - νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Στην Αττική λειτουργούν βρεφονηπιακοί σταθμοί στους δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας, 'Ανω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου, ενώ, στην υπόλοιπη Ελλάδα, λειτουργούν στις πόλεις Αγρινίου, 'Αρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Λάρισας, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tes-demosias-uperesias-apaskholeses-d-up.

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.λπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:

κατά τα έτη 2023-2024, συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ ή/και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας ή

είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον δύο μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τ. ΕΤΑΑ).

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών-νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», με δικαιούχο φορέα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό.

Όσοι λάβουν το voucher, μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

