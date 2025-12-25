Λογαριασμός
Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Επί τόπου η ΤΕΕΜ, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η έκρηξη και να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους

Έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας έχει σπεύσει στο σημείο του συμβάντος, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η έκρηξη και να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους.

Πηγή: skai.gr

