Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, στο Ηράκλειο, με έναν 32χρονο από το Πακιστάν να επιτίθεται σε συμπατριώτη του με δρεπάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και άρχισαν να καυγαδίζουν. Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 32χρονο να παίρνει ένα δρεπάνι και να επιτίθεται στον 35χρονο, χτυπώντας τον στο σώμα και το πρόσωπο.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία και συνέλαβε τον δράστη.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συμπλοκής.

Πηγή: skai.gr

