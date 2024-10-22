ΥΠΑΑΤ - Ευλογία των προβάτων: Αναβαθμίζονται τα μέτρα

Μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας με τον υφυπουργό Χρήστο Κέλλα, τον ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Στρατάκο και τους περιφερειάρχες και παραγωγικούς φορείς, αποφασίσθηκε η απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση, βοσκή και σφαγή, σε ολόκληρη την επικράτεια για ένα δεκαήμερο.



Η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας, ύστερα από τον εντοπισμό κρουσμάτων ευλογιάς σε Μαγνησία και Κορινθία, κρίνεται απαραίτητη για όλη τη χώρα για προληπτικούς λόγους και με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης και εκρίζωση της νόσου, ύστερα από την επέκταση της ζωονόσου στη Μαγνησία και στην Κορινθία.

Πηγή: skai.gr

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες συνεχίζουν την επιδημιολογική έρευνα σχετικά με την προέλευση των κρουσμάτων.Σημειώνεται ότι στις κτηνοτροφικές μονάδες στη Μαγνησία και στην Κορινθία όπου εντοπίσθηκαν τα νέα κρούσματα της ευλογιάς (από ένα κρούσμα σε κάθε περιοχή), έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπουν οι κανονισμοί της ΕΕ. Ήδη κλιμάκια κτηνιάτρων διεξάγουν ελέγχους στη ζώνη προστασίας των 3 χλμ και στη ζώνη επιτήρησης των 10 χλμ.Και στις δύο Περιφερειακές Ενότητες έχουν ενημερωθεί οι κτηνοτρόφοι της περιοχής για τα μέτρα που έχουν ληφθεί καθώς και οι τυροκόμοι, οι ιδιοκτήτες σφαγείων και οι προμηθευτές ζωοτροφών.Η κυβέρνηση λαμβάνει και θα συνεχίσει να λαμβάνει κάθε προβλεπόμενο από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς μέτρο, προκειμένου να περιοριστεί και να εκριζωθεί η πανώλη των μικρών μηρυκαστικών.Παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με τους ειδικούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των κρατών μελών, για την αξιολόγηση των εργαστηριακών στοιχείων και αποτελεσμάτων.Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 104 εστίες της νόσου εκ των οποίων οι 81 εντοπίζονται σε περιοχές του Έβρου και οι υπόλοιπες σε Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρρες, Μαγνησία και Κορινθία. Μέχρι στιγμής σε εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, έχουν θανατωθεί 17.500 πρόβατα. Επισημαίνεται ότι η ευλογιά είναι ζωονόσος και όχι ζωοανθρωπονόσος, και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο οποίος λόγω των εξελίξεων ανέβαλε το προγραμματισμένο για αύριο ταξίδι του στο Μαρόκο, μετά τη σύσκεψη έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμα σοβαρή επιδημιολογική απειλή, καθώς έχει καταγραφεί έξαρση της ευλογιάς των προβάτων. Η ευλογιά είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια, η οποία -τονίζω- δεν απειλεί τη δημόσια υγεία, καθώς είναι μια πάθηση που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δυστυχώς, όμως, είναι ιδιαίτερα μεταδοτική στα ζώα.Συνεπώς, με γνώμονα την ασφάλεια των ζώων και των κτηνοτρόφων μας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε άμεσα μέτρα.Από σήμερα, ανακοινώνουμε την πλήρη απαγόρευση μετακίνησης των αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση, βοσκή και σφαγή, σε ολόκληρη την επικράτεια για ένα δεκαήμερο.Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωση της ζωονόσου και να διασφαλίσουμε ότι η κρίση αυτή θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως έγινε και με την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών.Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους κτηνιάτρους και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών αλλά και με τους ίδιους τους περιφερειάρχες -με τους οποίους είχα νωρίτερα σύσκεψη- για την άμεση εφαρμογή των μέτρων και την παρακολούθηση της κατάστασης.Με οδηγό την αντιμετώπιση της πανώλης, καλούμε και τους κτηνοτρόφους να ακολουθήσουν πλήρως τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως έπραξαν με συνέπεια και υπευθυνότητα και στο πρόσφατο παρελθόν.Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων μας, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε κι αυτή την κρίση».

