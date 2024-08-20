Έχασε σήμερα τη μάχη για τη ζωή ο 42χρονος ο οποίος από τις 15 Αυγούστου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης φέροντας σοβαρά τραύματα που προκλήθηκαν από άσκηση σωματικής βίας που δέχθηκε από 18χρονο γνώστη πολεμικών τεχνών.

Βάσει των στοιχείων των αστυνομικών Αρχών την 15η και 16η Αυγούστου συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη δύο ημεδαποί «οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της 15-8-2024 σε οικισμό του Έβρου, ένεκα διαπληκτισμού τραυμάτισαν ημεδαπό παθόντα με χρήση σωματικής βίας…».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Φέρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του θανάσιμου τραυματισμού του 42χρονου από τον 18χρονο είχε προηγηθεί συμπλοκή του θύματος με έτερο θαμώνα του καταστήματος.

Νομικοί κύκλοι αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι δύο συλληφθέντες μετά τη χθεσινή απολογία τους ενώπιον του ανακριτή -στον οποίο προσήλθαν με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης βλάβης-, αφέθηκαν ελεύθεροι (ο 18χρονος που κατάφερε το μοιραίο χτύπημα με περιοριστικούς όρους). Σημειώνουν ότι μετά την αυριανή επίσημη ενημέρωση της εισαγγελίας για τον θάνατο του 42χρονου θα υπάρξει τροποποίηση της κατηγορίας και εκ νέου κλήση των κατηγορουμένων σε απολογία ενώπιον του ανακριτή. Επίσης φέρεται ότι η οικογένεια του θύματος θα κάνει δήλωση παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας ζητώντας να εξεταστούν και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες. Αύριο θα διενεργηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και η νεκροψία-νεκροτομή για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου του 42χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

