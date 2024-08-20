Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο με επικίνδυνα χημικά

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε μικρές δεξαμενές νιτρικού οξέος και συσκευασμένα λιπάσματα, εντός αύλειου χώρου εργοστασίου με χημικά και λιπάσματα στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τρεις πυροσβέστες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ενεργειών, επιχειρούν 45 πυροσβέστες με την Ειδική Ομάδα Χημικών της 1ης ΕΜΑΚ, 13 οχήματα συμπεριλαμβανομένων τριών ειδικών οχημάτων (χημικών, ξηρής σκόνης, βραχιονοφόρο) και 2 ελικόπτερα.

Σε συνεργασία με την Τροχαία και την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Λόγω του καπνού, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ήχησε και το 112 στην περιοχή, όπου καλούσε τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, διενεργούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Παναγίας Φανερωμένης από την οδό Δημοκρατίας και στην οδό Παναγίας Προυσιώτισσας από την οδό Αγίου Ιωάννου Στεφανή.

Παράλληλα, έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι οι εργαζόμενοι από το χώρο του εργοστασίου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ενώ κοντά βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εφόσον παραστεί ανάγκη.

Πηγή: skai.gr

