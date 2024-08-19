Οι οδηγοί που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα, ήρθαν αντιμέτωποι με έναν διακινητή παράνομων μεταναστών που κινείται ανάποδα στην Εγνατία Οδό, καταδιωκόμενος από αυτοκίνητα της αστυνομίας.

Ο διακινητής έσπασε τις μπάρες των διοδίων και συνέχισε προς Θεσσαλονίκη.

Οι ταξιδιώτες από την Αλεξανδρούπολη καταγγέλλουν ότι η διαχείριση της κατάστασης στα διόδια δεν ήταν η απαιτούμενη. Ενώ είχαν ειδοποιηθεί ότι έρχεται αυτοκίνητο ανάποδα και ετοιμάζανε τα καρφιά για τον δρόμο, άλλοι υπεύθυνοι προέτρεπαν τα αυτοκίνητα να προχωρήσουν και όχι να σταθμεύσουν αμέσως στην άκρη της Εγνατίας.

Όπως είπαν χαρακτηριστικά: "Κινδύνευσε άμεσα η ζωή μας"!

Πηγή: skai.gr

