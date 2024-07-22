Έχοντας παρέλθει το πρώτο 24ωρο από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ο τραυματισμένος από πυροβολισμό συνοριοφύλακας στον Έβρο φέρεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η μετεγχειρητική του κατάσταση εξελίσσεται ομαλά.

Σημειώνεται πως ο 56χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου όπου διακομίσθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου αμέσως μετά τον τραυματισμό του από πυρά που προήλθαν από το τουρκικό έδαφος, ενώ περιπολούσε σε παρέβρια περιοχή του Σουφλίου και κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών από τη γείτονα στη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

