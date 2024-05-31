Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισαν τρεις εφοριακοί, συνταξιούχοι σήμερα, ηλικίας 73, 74 και 80 ετών, που κατά την επίδικη περίοδο υπηρετούσαν στη Θ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης -ο πρώτος με την ιδιότητα του ελεγκτή, ο δεύτερος ως επόπτης και ο τρίτος ως διευθυντής ελέγχου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σήμερα σε κάθειρξη 6 και 8 ετών, κατά περίπτωση, καθώς κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για απιστία από κοινού, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να προσδιορίζεται σε 184.000 ευρώ.

Το αδίκημα τελέστηκε το 2007 και η ποινική διερεύνηση ξεκίνησε το 2015, όταν έφτασαν καταγγελίες στον τότε εισαγγελέα διαφθοράς που προκάλεσαν τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από οικονομική επιθεωρητή.

Η φοροαπαλλαγή και η ύποπτη τραπεζική κατάθεση των 60.000 ευρώ

Η υπόθεση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέεται με φορολογικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν σε τρεις εταιρείες επιχειρηματία και αφορούσαν δύο συναπτές οικονομικές χρήσεις. Παρότι ο επιχειρηματίας εμφάνιζε δυσανάλογες διαφορές εσόδων-εξόδων δεν του καταλογίστηκαν οι προβλεπόμενοι φόροι, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να αποφύγει καταβολή φόρου συνολικού ύψους 184.000 ευρώ (124.000 και 60.000 ευρώ, αντιστοίχως για τα δύο επίμαχα φορολογικά έτη), ποσό με το οποίο ζημιώθηκε το ελληνικό Δημόσιο.

Είναι χαρακτηριστικό δε, κατά το ίδιο κατηγορητήριο, ότι την ίδια περίοδο βρέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του γιου-λογιστή του κατηγορούμενου ελεγκτή 60.000 ευρώ, ποσό το οποίο φέρεται να είχε καταθέσει ο επιχειρηματίας. Όταν ο γιος του εφοριακού ελεγκτή (σ.σ. καταδικάστηκε με τη μεγαλύτερη ποινή των 8 ετών, ενώ οι άλλοι με 6 χρόνια ο καθένας) ρωτήθηκε από το δικαστήριο τι αφορούσε η συγκεκριμένη κατάθεση απάντησε πως εντασσόταν στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας τους. «Θα ήταν αφελές να βάλω τα χρήματα σε λογαριασμό του γιου μου», απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος αρνήθηκε -όπως και οι συγκατηγορούμενοί του- την κατηγορία.

«Εκείνα τα χρόνια, πριν από την οικονομική κρίση, γινόταν πάρτι διαφθοράς στην Ελλάδα, ειδικά στις ΔΟΥ. Οι περισσότεροι είχαν άγνοια κινδύνου, ζούσαν σε κατάσταση ενθουσιασμού και ζάλης χωρίς να σκέφτονται ότι θα γινόταν έλεγχος», ανέφερε ο εισαγγελέας της έδρας κατά την αγόρευσή του.

Οι δικαστές τούς αναγνώρισαν το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και αποφάσισαν, κατά πλειοψηφία, να τους αφήσουν ελεύθερους ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης, χορηγώντας ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

