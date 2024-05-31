Τα λείψανα οκτώ Ελλήνων φαντάρων που σκοτώθηκαν στην Κύπρο και είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι επαναπατρίστηκαν σήμερα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Aμυνας, Νίκου Δένδια.

Οι οκτώ οπλίτες σκοτώθηκαν στο διάστημα 1963 – 1974 καθώς υπηρετούσαν στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου.

Η υποδοχή των λείψανων στην τελετή επαναπατρισμού έγινε με όλες τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές στην Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πρόκειται για οστά οκτώ εφέδρων: του Ανθυπολοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Τσαγκαλίδη, του Ανθυπασπιστή Διαβιβάσεων Γεωργίου Αναλυτή, των Ανθυπασπιστών Πεζικού Αναστάσιου Κρατημένου, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, Κωνσταντίνου Τσιτιρίδη, Γεώργιου Μαρτζάκλη και Ηλία Τούλη και του Ανθυπασπιστή Καταδρομών Ιωάννη Ηλιόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα οστεοφυλάκια θα παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα στο κοιμητήριο της Ελευσίνας.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο ενταφιασμός των λειψάνων στους τόπους καταγωγής των Οπλιτών από τους συγγενείς τους, σε συνεργασία με τους κατά τόπους στρατιωτικούς σχηματισμούς.

Οι ταφές θα πραγματοποιηθούν στον Μεγαπλάτανο Πέλλας, στην Καισαριανή, τη Γορτυνία, τα Άνω Λιόσια, την Κρύα Βρύση Πέλλας, το Ηράκλειο Κρήτης, τον Ερύμανθο Αχαΐας και την Κυπαρισσία.

Πηγή: skai.gr

