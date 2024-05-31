Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επαναπατρίστηκαν τα λείψανα οκτώ Ελλήνων πεσόντων στην Κύπρο - Συγκινητικές φωτογραφίες

Η υποδοχή των οστών έγινε με όλες τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές

κυπρος οστα λειψανα επαναπατρισμός

Τα λείψανα οκτώ Ελλήνων φαντάρων που σκοτώθηκαν στην Κύπρο και είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι επαναπατρίστηκαν σήμερα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Aμυνας, Νίκου Δένδια. 

Οι οκτώ οπλίτες σκοτώθηκαν στο διάστημα 1963 – 1974 καθώς υπηρετούσαν στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου.

επαναπατρισμος οστα

Η υποδοχή των λείψανων στην τελετή επαναπατρισμού έγινε με όλες τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές στην Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας.

επαναπατρισμός οστών

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πρόκειται για οστά οκτώ εφέδρων: του Ανθυπολοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Τσαγκαλίδη, του Ανθυπασπιστή Διαβιβάσεων Γεωργίου Αναλυτή, των Ανθυπασπιστών Πεζικού Αναστάσιου Κρατημένου, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, Κωνσταντίνου Τσιτιρίδη, Γεώργιου Μαρτζάκλη και Ηλία Τούλη και του Ανθυπασπιστή Καταδρομών Ιωάννη Ηλιόπουλου.

επαναπατρισμός οστών

επαναπατρισμός οστών

Σύμφωνα με πληροφορίες τα οστεοφυλάκια θα παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα στο κοιμητήριο της Ελευσίνας.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο ενταφιασμός των λειψάνων στους τόπους καταγωγής των Οπλιτών από τους συγγενείς τους, σε συνεργασία με τους κατά τόπους στρατιωτικούς σχηματισμούς.

επαναπατρισμός οστών

Οι ταφές θα πραγματοποιηθούν στον Μεγαπλάτανο Πέλλας, στην Καισαριανή, τη Γορτυνία, τα Άνω Λιόσια, την Κρύα Βρύση Πέλλας, το Ηράκλειο Κρήτης, τον Ερύμανθο Αχαΐας και την Κυπαρισσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπρος λείψανα οστά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark