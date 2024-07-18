Η Ναύπακτος, είναι μια πόλη με έντονη παρουσία Ελληνοαμερικανών το καλοκαίρι, λόγω των χιλιάδων μεταναστών που έδωσε η περιοχή στις ΗΠΑ. Κάθε χρόνο οι Ναυπάκτιοι Ελληνοαμερικανοί, περιμένουν την στιγμή που θα επιστρέψουν στην πατρίδα για καλοκαιρινές διακοπές. Μπάνια, ποτό και χορό μέχρι το πρωί, απολαμβάνουν τα νέα παιδιά.

Όμως, κάποιες φορές, ιδιαίτερα στο παρελθόν, λυπηρά περιστατικά με ξυλοδαρμούς, αμαυρώνουν το ωραίο κλίμα. Ένα φαινόμενο που είχε για χρόνια εκλείψει, αλλά χθες το βράδυ, επέστρεψε έντονα.

Δύο παρέες Ελληνοαμερικανών που βρίσκονταν στο Στενοπάζαρο, στο γραφικό λιμάνι της πόλης, πιάστηκαν στα χέρια και οι έντρομοι περαστικοί είδαν εικόνες άγριου ξυλοδαρμού.

Τα παιδιά έσπαγαν τα γειτονικά μαγαζιά, με τους καταστηματάρχες να προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους.

Το βίντεο του npress.gr είναι αποκαλυπτικό:

Άγριο ξύλο με Ελληνοαμερικανούς στην Ναύπακτο pic.twitter.com/5CFNXz8k8Q — npress.gr (@Npressgr) July 18, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.