Αστυνομικός Βουλής: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Της Ελένης Γαλάρη

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνει ο αστυνομικός που ήταν στη φρουρά της Βουλής, ο οποίος κατηγορείται για σωρεία κακουργηματικών πράξεων σε βάρος των ανήλικων παιδιών του και της συζύγου του.

Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός διήγαγε πολυτελή βίο, έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος για να διακριβωθεί εάν τυχόν τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά τον έλεγχο θα εξεταστεί εάν τα εισοδήματά του δικαιολογούν τα ακριβά αποκτήματα που φέρεται να έχει στην κατοχή του και αν έχει τυχόν διαπραχθεί το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρηματος.

Πηγή: skai.gr

