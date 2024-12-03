Θέλοντας να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών, ο δήμος Αθηναίων θα εφαρμόσει το SafeAthens. Πρόκειται για μια καινοτόμα εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από τη ΔΑΕΜ και δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε κινείται εντός των ορίων του δήμου, να αναφέρει άμεσα μια σειρά από πιθανούς έκτακτους κινδύνους ή φυσικές καταστροφές.

Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να ειδοποιήσει με SMS (ή με push notification):

Τις κοντινές επαφές του, παρέχοντας την τοποθεσία και την κίνησή του πάνω σε χάρτη (live tracking).

Την αστυνομία σε περιπτώσεις επίθεσης, αποστέλλοντας την τοποθεσία, την κίνησή του πάνω σε χάρτη (live tracking) και τα προσωπικά του στοιχεία.

Τις επιλεγμένες επαφές του για να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά ανά πάσα στιγμή, είτε αφού έχει ξεπεράσει κάποιον κίνδυνο είτε για καθημερινή ενημέρωση.

Τις επιλεγμένες επαφές του για βοήθεια, κουνώντας τη συσκευή, με πληροφορίες για την τοποθεσία και την κίνησή του πάνω σε χάρτη (live tracking).

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί:

Να ενεργοποιήσει τον συναγερμό, τραβώντας την προσοχή των γύρω του, με σκοπό να του προσφέρουν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αν ο συναγερμός παραμείνει ενεργοποιημένος για 30 δευτερόλεπτα, αποστέλλει αυτόματα SMS ή αν οι επαφές έχουν την εφαρμογή, στέλνει push notification στις επιλεγμένες επαφές, περιλαμβάνοντας την τοποθεσία και την κίνησή του πάνω σε χάρτη (live tracking).

Να πραγματοποιήσει εικονική κλήση, δείχνοντας ότι μιλάει με κάποιο κοντινό του πρόσωπο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά σε περιπτώσεις πιθανών κινδύνων, καθώς ο χρήστης θα φαίνεται ότι δεν είναι μόνος του, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάποιος «μάρτυρας» ακούει.

Η εφαρμογή παρουσιάστηκε σήμερα για πρώτη φορά, κατά τη συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος Κωνσταντίνο Σίμψη και τον γενικό γραμματέα Ιωάννη Στουφή.

«Η ασφάλεια αποτελεί το κορυφαίο αγαθό, το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη. Στην κατεύθυνση αυτή, παρέχουμε δωρεάν μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ασπίδα προστασίας», τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Η εφαρμογή SafeAthens είναι επίσης, η πρώτη στην Ελλάδα που απευθύνεται και στους κωφούς συμπολίτες μας. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προκειμένου να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς στην καθημερινότητά τους. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο χρήστης μπορεί εύκολα να ενημερώσει τους οικείους του και τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας το ακριβές γεωγραφικό του στίγμα και να ζητήσει βοήθεια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

