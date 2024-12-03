ΟΣΕ: Αποκαθίσταται η σιδηροδρομική γραμμή στη σήραγγα των Τεμπών

Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό από συνεργεία του ΟΣΕ οι εργασίες καθαρισμού για την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στη σήραγγα των Τεμπών, με στόχο από τα μεσάνυχτα να δοθεί στην κυκλοφορία μια τροχιά για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες του ΟΣΕ μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να ανοίξει η μονή γραμμή για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες, αν δεν προκύψει κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, ενώ από αύριο Τετάρτη, στόχος είναι να πραγματοποιηθούν κανονικά τα δρομολόγια στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίας απόφραξης 50 φρεατίων από μεγάλο αποχετευτικό που έχει τοποθετηθεί επάνω σε πλατφόρμα τρένου σε μήκος 2 χλμ όπου έχουν απλωθεί φερτά υλικά και μπάζα.

Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη σήραγγα και στο σιδηροδρομικό δίκτυο των Τεμπών μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Bora, ο Παναγιώτης Τερεζάκης, διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, μιλώντας ανέφερε:

«Αυτή τη στιγμή έχει φύγει το μεγαλύτερο μέρος των νερών στη σήραγγα. Τώρα τα συνεργεία έχουν ξεκινήσει να παίρνουν τη λάσπη και τα φερτά υλικά για να αρχίσει να καθαρίζει τη γραμμή. Εν συνεχεία, θα πρέπει να πλυθούν με μάνικες, με νερό, ώστε να καθαριστεί η σήραγγα για να μπορέσει να δοθεί πάλι στην κυκλοφορία. Ο προγραμματισμός μας είναι μέχρι το βράδυ να μπορέσουν να καθαρίσουν τη μία από τις δύο τροχιές ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την κυκλοφορία με μονή γραμμή. Να περάσουν κυρίως πρώτα τα εμπορικά, γιατί έχει δημιουργηθεί θέμα στα δύο άκρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από μεγάλο αριθμό φορτίων που πρέπει να διεκπεραιωθούν. Τη νύχτα που έρχεται θα ολοκληρώσουμε και τον καθαρισμό στη δεύτερη τροχιά με σκοπό αύριο το πρωί να μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία και στις δύο τροχιές κανονικά να αποκαταστήσουμε πλήρως την κυκλοφορία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

